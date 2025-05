Con la volata Scudetto aperta, Dario Marcolin parla a La Repubblica del campionato vinto insieme con la Lazio ormai 25 anni fa. "Me lo ricordo Inzaghi quel giorno del 2000, in spogliatoio in attesa di notizie dall’Umbria, ipnotizzato come tutti".

"Scoprimmo - aggiunge - che la Juve aveva perso perché qualcuno diede un calcione alla porta e disse che era finita".