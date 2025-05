Rafael Van der Vaart, ex centrocampista dell'Ajax e della Nazionale olandese, è uno dei tanti osservatori che sono rimasti impressionati dalla crescita esponenziale mostrata da Denzel Dumfries da quando è entrato nel calcio professionistico. Un ambiente in cui ora può definirsi tra i top nel suo ruolo, come ha fatto vedere nella doppia semifinale di Champions League contro il Barcellona: "Dumfries ti fa venire davvero la pelle d’oca, come gioca quel ragazzo... - le sue parole a Ziggo Sport -. Mi sono davvero divertito a vederlo nelle due sfide contro il Barcellona. Ho visto qualcosa su Instagram, video girati quando giocava ancora in una squadra dilettantistica, all'età di 18 anni; ora è in finale di Champions League. L’energia e la forza che mette in campo devono essere un esempio per molti giocatori. E' così anche in Nazionale: quando non gioca, l’intensità cala del 30%".

