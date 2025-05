Nella primavera del 2023, Petar Sucic, centrocampista promesso sposo dell'Inter, è stato sul punto di lasciare la Dinamo Zagabria. La più classica delle sliding door di mercato è stata svelata da Damir Krznar, all'epoca tecnico del Maribor, con un passato anche sulla panchina dei Modri, che spinse per averlo con sé nel club sloveno, rimanendo tuttavia con un pugno di mosche: "E' vero che lo volevo perché lo conoscevo dalla squadra B della Dinamo, sapevo che tipo di giocatore fosse - ha raccontato a Germanijak.hr - . Avevamo parlato di un suo arrivo a Maribor, che non era lontano. Tuttavia, sono stato sfortunato perché anche Sergej Jakirović, che lo conosceva avendolo allenato allo Zrinjski, insistette per averlo al Rijeka. Dopodiché la dirigenza della Dinamo (la presidente Vlatka Peras, ndr) e Bišćan decisero di non sbarazzarsi di Sučić, ma che sarebbe andato in ritiro. Il fatto che io e Jakir abbiamo "combattuto" per lui forse li ha impressionati, li ha spinti a portarlo comunque in ritiro. E il resto è storia".

Sucic è rimasto a Zagabria, dove si è fatto notare a tal punto da guadagnarsi la fiducia dell'Inter, una notizia che non sorprende Krznar: "Si tratta di un giocatore vero. Io dico sempre che preferirei prendere un giocatore di grande personalità, che dà sempre il massimo, che dà la vita per te e per il club, anche se ha un po' meno talento. Ma, diciamocelo, Sučić, oltre ad avere grande personalità, è anche un giocatore completo. E credo che avrà una grande carriera".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!