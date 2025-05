Intercettato dai cronisti presenti fuori dalla sede del CONI, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, non ha voluto sbilanciarsi a domande precise in merito ad eventuali discussioni in Assemblea di Lega Serie A sul possibile spareggio Scudetto tra Inter e Napoli: "Non abbiamo deciso niente", è stata la risposta del patron partenopeo.

De Laurentiis ha quindi confermato nella sostanza le parole del presidente Ezio Maria Simonelli, che ha confermato in conferenza stampa la collocazione della 38esima giornata nel weekend del 24-25 maggio, in attesa di capire come si svilupperà il prossimo turno di un campionato che deve dare ancora tanti verdetti.

