Finalmente Taremi. Dopo un'attesa durata praticamente una stagione, l'iraniano si sta ritagliando quella fetta di importanza che tanto si attendeva Inzaghi. C'è anche la sua firma sul doppio confronto con il Barcellona, così come nel successo sul Torino che ha rilanciato l'Inter in chiave scudetto.

"Taremi adesso può lavorare con tranquillità dopo tanti problemi e si vede: ha avuto la pubalgia per tutto il girone d’andata e, quando stava bene, è tornato dalla nazionale con una lesione. Ora lavora a pieno regime e avrebbe meritato il gol", ha detto il tecnico nerazzurro dopo la partita di domenica.

Rendimento deludente sotto porta, ma adesso il contributo generale è lievitato come sottolinea la Gazzetta dello Sport. "Il piano d’azione è già pronto: Taremi sarà ancora titolare domenica contro i biancocelesti — mai successo in campionato per due volte di fila — e farà coppia con Thuram, poi lascerà il posto a Marcus e Lautaro per le ultime due gare ma con una differenza sostanziale: non resterà a guardare come gli capitava fino a qualche settimana fa, quando sia Arnautovic che Correa lo avevano sorpassato nelle gerarchie. Le cose sono cambiate, la prima opzione dalla panchina adesso è lui, che ci si giochi lo scudetto o la Champions".