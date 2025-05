Iniziano i lavori anche all'Allianz Arena, teatro della finale di Champions League del 31 maggio tra Paris Saint-Germain e Inter. In particolare, in queste ore sono stati rimossi i caratteri dello sponsor dello stadio; Allianz, la compagnia assicurativa che da anni fa da naming sponsor alla casa del Bayern Monaco, non è sponsor della UEFA e pertanto, in occasione di eventi sotto l'egida di Nyon, assume la denominazione neutra di München Football Arena.

The Allianz Arena lettering is being removed ahead of the Champions League final. Since Allianz is not a sponsor of UEFA, the stadium is renamed 'Munich Football Arena' in UEFA competitions [ @tzmuenchen] pic.twitter.com/cDhkSJif5K