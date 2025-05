Il duello per lo scudetto che vedrà sfidarsi a distanza Inter e Napoli negli ultimi 180' del campionato sarà anche una questione di testa. A dirlo è Stefano Tirelli, docente presso l'Università Cattolica di Milano e mental coach con esperienza ormai ventennale nel mondo dello sport: "Nell'ultima partita del Napoli io non ho colto i segnali di una squadra bloccata dalla tensione, però è chiaro che domenica prossima a Parma il confronto potrà portare insidie, sapendo che non esiste prova d'appello. Sempre dando per scontato, e non lo è, che l'Inter faccia bottino pieno", le sue parole a Panorama.it.