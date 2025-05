"Avendo vissuto chiaramente anni splendidi, dove abbiamo registrato successi non solo in termini di emozioni, ma anche di risultati con l’epilogo della partecipazione ai preliminari della Champions, oggi non c’è che rammaricarsi. Questa retrocessione storica è un grande dispiacere", Lo ha detto Beppe Marotta, presidente dell'Inter, nel corso della conferenza stampa, andata in scena presso il Salone del CONI, dedicata alla lotto contro la pirateria audiovisiva nel calcio.

"La speranza è che possano tornare il prima possibile in Serie A, che credo sia la categoria che compete a una società blasonata come la Sampdoria. Nello sport la Sampdoria rimane una tra le icone più importanti", ha aggiunto il dirigente varesino, che ha rivestito il ruolo di direttore generale del club blucerchiato. Lo riporta Tuttomercatoweb.com.