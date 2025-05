Su Tuttosport oggi in edicola si spinge molto sul possibile ritorno di Antonio Conte alla Juventus come nuovo allenatore per la prossima stagione. Il tecnico si sta giocando lo scudetto con il Napoli, a cui è contrattualmente legato fino al 2027, e ogni distrazione (si legge), è inconcepibile.

Il tecnico, infatti, non si sta guardando in giro ma attorno a lui comincia a muoversi qualcosa in direzione Torino. Non è ancora certo che Tudor possa non essere confermato o che il club bianconero abbia altre soluzioni al vaglio, ma il retroscena sulle presunte dichiarazioni di Oriali, poi smentite ("Stavolta non posso seguire Antonio") sul futuro del tecnico in Piemonte hanno creato ulteriore terreno fertile. Certo, prima di tutto Conte dovrebbe liberarsi dal Napoli e anche questa non sarebbe una partita semplice. A incidere potrebbe essere anche l'esito finale del campionato. In ogni caso il tecnico al Mondiale per club sarà ancora quello attuale.