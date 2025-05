Il mezzo passo falso inaspettato commesso dal Napoli contro il Genoa domenica scorsa ha riacceso le speranze scudetto dell'Inter che ormai sembravano perdute. E ora il duello si deciderà al fotofinish, come spiegato da Fabio Lupo, ex direttore sportivo della Samp: "A leggere le dichiarazioni di Conte non si aspettava questa battuta d’arresto. E’ ancora tutto da decidere. E’ il bello del calcio italiano, un bel campionato dove è ancora tutto da decidere. Fino all’ultimo", le sue parole per Tuttomercatoweb.com.