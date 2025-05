Dal 29 maggio fino al 1° giugno, giorno della finale, l'Olympiapark di Monaco di Baviera ospiterà l'UEFA Champions Festival, eventoi gratuito e aperto a tutti che riunirà gli appassionati di calcio e musica trasformandosi in uno spettacolo all'aperto la sera prima della partita tra il Paris Saint-Germain e l'Inter. La sera del 30 maggio, infatti, è previsto un DJ set con la presenza di Sebastian Ingrosso della Swedish House Mafia. Il Friday Night Show avrà inizio alle 20:00 con Juizzed che scalderà la folla prima che Sebastian Ingrosso salga sul palco alle 21 per un indimenticabile session di 90 minuti.

Iulia Dobre, Beverages Marketing Director di PepsiCo DACH/Northern Europe, ha commentato: "Portare la musica al Champions Festival è una priorità per noi. Con Sebastian Ingrosso, ci siamo assicurati un'icona internazionale che incarna performance live elettrizzanti come nessun altro. Il Friday Night Show all'Olympiapark sarà un evento imperdibile per gli appassionati di musica e di calcio, e siamo orgogliosi che Rockstar Energy Drink possa offrire un concerto gratuito di livello mondiale nel cuore del Fan Festival".