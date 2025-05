Mateo Retegui, attaccante dell'Atalanta capocannoniere di questa Serie A, parlando ai microfoni di Sky Sport Insider nella quale rivela anche quali sono stati i difensori del campionato italiano elencabili come i più forti del torneo: "Ci sono tanti difensori forti. Uno che mi ha messo in difficoltà è Alessandro Buongiorno, è fortissimo ed è anche un mio compagno della Nazionale. Anche Francesco Acerbi quest’anno ha avuto un livello altissimo. E poi anche Alessando Bastoni… Penso che loro tre siano i più forti del campionato".

In questa stagione ha giocato anche in Champions: che differenze ci sono con la Serie A?

"Penso che la principale differenza è che in Champions tutte le squadre ti attaccano e però lasciano spazi in difesa. Sono partite più divertenti da giocare e da vedere. A volte in Serie A affronti una squadra che difende in blocco basso ed è difficile da attaccare. Dopo il Mondiale, la Champions è il torneo più importante e bello da giocare".

