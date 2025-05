Ieri sono stati ufficializzati date e orari della penultima giornata: a parte Genoa-Atalanta, tutte le altre nove partite calendarizzate domenica alle 20.45 per ragioni di contemporaneità. Tra scudetto, zona Europa e retrocessione, impossibile fare diversamente.

Ora si apre il dilemma dell'ultima giornata in caso di scudetto non ancora assegnato dopo Inter-Lazio e Parma-Napoli. Con il tricolore ancora in ballo e con i nerazzurri impegnati nella finalissima Champions, impossibile mantenere la 38^ al 25 maggio, perché bisogna lasciare spazio all'eventuale spareggio.

"Nella storia del campionato c’è un solo “supplementare”, quello del 1964 tra Bologna, campione per 2-0, e Inter, sempre lei - ricorda la Gazzetta -. Mai più dopo, e mai prima, c’è stata una classifica in parità. L’ultima giornata dovrebbe giocarsi giovedì 22 per il rischio di una partita extra di difficile collocazione. Un anticipo d’emergenza in un calendario senza respiro. Giocando l’ultima giovedì (e non mercoledì, perché in contemporanea ci sarebbe Manchester United-Tottenham finale di Europa League) si libererebbe domenica 25 per l’eventuale spareggio. Meglio prevenire. Dopo non si può, perché l’Inter il 31 maggio si gioca la Champions a Monaco contro il Psg che ha vinto da tempo il suo scudetto “non allenante” e può dedicarsi al recupero fisico e spirituale vietato ai nerazzurri".

Como-Inter e Napoli-Cagliari le partite dell'ultimo turno. Forse quelle decisive per il tricolore.