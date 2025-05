Intervistato da Sport Mediaset prima dell'inizio della finale di Coppa Italia, Francesco Totti ha detto la sua anche sugli ultimi verdetti del campionato: "Per la Roma non è facile, due gare, deve vincerle tutte e due e sperare in passi falsi di Juve e Lazio, non dipende più da loro. Lo Scudetto? Diciamo che il Napoli ha qualche chance in più, ha quel punticino a due giornate dalla fine e se dovesse riuscire a tenere a bada l'Inter sarà fatta".