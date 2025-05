Detto del mercato in entrata, il Corriere dello Sport affronta brevemente anche il tema prestiti in casa Inter. Rilanciando le voci spagnole, il quotidiano romano descrive come molto complicato il riscatto di Buchanan da parte del Villarreal: il club iberico dovrebbe sborsare circa 13 milioni per trattenerlo nella Liga dopo il prestito oneroso di 6 mesi. Per l'ex Club Brugge servirà trovare una nuova destinazione.

Anche Palacios tornerà da Monza dopo un'esperienza deludente sia a livello personale che di squadra: appena 7 presenze finora. Eintracht Francoforte e Basilea hanno comunque già preso informazioni sull'argentino.