Giovanni Fabbian, centrocampista del Bologna di scuola Inter per il quale l'Inter vanta un diritto di recompra da far scattare quest'estate, si appresta a cambiare agenzia di procura. Secondo Nicolò Schira, il ragazzo padovano è pronto ad entrare nella scuderia della CAA Stellar di Joshua Barnett, che vanta al suo interno giocatori come Eduardo Camavinga, Omam Marmoush e Fermin Lopez.