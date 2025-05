Edin Dzeko sarebbe stato ancora utile all'Inter, nonostante l'età? A rispondere a questa domanda è Zlatan Muslimovic, ex attaccante di Padova e Messina e connazionale dell'ex nerazzurro, ai microfoni di Tutto Mercato Web: "Gli attaccanti di riserva hanno contribuito a portare la squadra in finale di Champions, non penso che l'Inter abbia sbagliato. Simone Inzaghi è mio amico, ha fatto grandi cose in questi anni, so come ragiona ed è stato uno degli allenatori migliori in Italia, se non il migliore, negli ultimi tre anni. Gli auguro tutto il meglio a lui".

Il messaggio di Muslimovic si estende anche ad uno dei dirigenti: "Auguro lo stesso anche a Dario Baccin, uno di quelli che ci tiene tantissimo alla squadra e che la costruisce, siamo in contatto e so come funziona bene questa società. Sono contentissimo che sia in finale di Champions, combattendo su tre fronti non è facile andare avanti ovunque. Speriamo vada bene la finale contro il Paris Saint-Germain".