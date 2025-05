Sperando che i geni siano quelli del padre, diversi club internazionali hanno cominciato ad osservare da vicino la crescita di Cristiano Ronaldo Jr, il figlio dell'asso portoghese ex Manchester United, Juventus e Real Madrid. Secondo quanto riportato dal tabloid britannico The Sun, uno scout dei Red Devils ha assistito al debutto nella nazionale portoghese Under 15 contro i pari età del Giappone nel corso del torneo Vlatko Markovic in Croazia, mentre una serie di importanti club hanno inviato rappresentanti alla partita.

Ma lo United non era il solo club con un rappresentante sugli spalti: il quotidiano croato Sportske Novosti riporta che il Bayern Monaco, il Borussia Dortmund, l'RB Lipsia, l'Hoffenheim, il Red Bull Salisburgo, il Tottenham l'Inter, la Juventus e l'Atalanta hanno inviato i loro uomini radar per seguire la partita.