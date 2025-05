L’agente di mercato francese Yvan Le Mee, intervenuto ai microfoni di Sportitalia, parla della prossima finale di Champions che l’Inter affronterà contro il Paris Saint-Germain, il 31 maggio a Monaco di Baviera: "Difficile dire chi vincerà. Il PSGha una squadra giovane, ha più freschezza dell’Inter. Se si giocasse questa settimana, l’Inter avrebbe il 60% di possibilità di vincere, che ha più esperienza. C’è però questa guerra da fare contro il Napoli in campionato, con la possibilità di giocare lo spareggio che potrebbe portare stanchezza. Sette-otto giocatori del PSG questa settimana sono stati del tutto a riposo e questo mi preoccupa”.

Se confrontassimo reparto per reparto?

“Guardando giocatore per giocatore, il PSG ha giocatori fortissimi come Dembele e Barcola, ma l’Inter ha Lautaro e Thuram che sono più bomber. Luis Enrique gioca praticamente senza un vero numero 9. Difensivamente l’Inter è più forte. Fra i terzini sarà una battaglia con Dimarco-Dumfries contro Hakimi-Mendes. A centrocampo Neves, Vitinha e Fabian Ruiz sono fortissimi, ma anche Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan lo sono. Tutti hanno grande qualità. L’Inter ha più fisicità ed altezza, sui calci piazzati può essere importante. La fame è uguale per entrambe”.

Che ne pensa di Marcus Thuram? La clausola da 85 milioni può essere un pericolo per l’Inter?

“Quando prendi un giocatore a zero, se ti offrono 85 milioni hai fatto un affare. Magari può arrivare a valere 100 milioni, ma non penso molto di più, dunque 85 già sarebbe una bella cifra. Che colpo per Marotta, Ausilio e Baccin. L’ennesimo. Va detto che a questo prezzo, sarebbero in pochi i club ad avere i soldi per farlo, dal Bayern al Psg alle inglesi. Se dovesse partire lui, l’Inter potrebbe comunque rinnovarsi con nuovi giovani”.

L’Inter sembra essere vicina a Luis Henrique del Marsiglia. Che ne pensa di lui?

“E’ arrivato a Marsiglia quando c’era Villas Boas che cercava un bomber e lui non copriva quel ruolo, visto che è un esterno. Con il modulo di De Zerbi si è esaltato come quinto, ha velocità, tecnica e resistenza. Sicuramente è interessante per l’Inter, è giovane e di prospettiva. Soprattutto considerando l’intenzione dell’Inter di abbassare l’età media. Sarebbe un buon colpo per l’Inter”.