Luis Henrique dopo Sucic: questo il progetto dell'Inter per rinforzare l'organico già per il Mondiale per Club che partirà a metà giugno, fra un mese esatto. Il croato della Dinamo Zagabria è già un affare fatto, mentre sembra avvicinarsi anche l'esterno brasiliano del Marsiglia.

Secondo il Corsport, dopo aver trovato l'accordo con il giocatore, nei prossimi giorni è previsto un incontro con i dirigenti della società francese, con cui c’è ancora una leggera distanza sulla quotazione del cartellino: iI transalpini chiedono non meno di 30 milioni, l’Inter ne offre 25 con i bonus inclusi. "Con qualche reciproco passo in avanti sarà possibile trovare l’accordo e annullare la distanza economica presente attualmente tra le parti. Sfruttando la finestra di mercato extra, fissata dalla Fifa dall'1 al 10 giugno, il club nerazzurro potrebbe così avere una pedina in più al Mondiale per Club sulla destra", si legge.