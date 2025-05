A margine dell'assemblea di Lega Serie A tenutasi a Roma in vista della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, il presidente Ezio Maria Simonelli dichiara in conferenza stampa che non ci sono al momento novità in merito alla collocazione della 38esima e ultima giornata di campionato: "Ribadisco quello che ho già detto, abbiamo fatto un Consiglio che ha deciso di non cambiare niente, quindi al momento le gare si giocheranno sabato 24 e domenica 25 maggio. Questa è la scelta del Consiglio tenutosi lunedì 12 maggio".

Aspettate il prossimo turno per decidere?

"Aspettiamo la 37esima giornata e nel caso ci sarà un altro Consiglio, che potrebbe confermare questa scelta o cambiarla. A oggi, ufficialmente, la cosa è stata già esaminata e il Consiglio ha deciso di mantenere tutto inalterato. Poi nella vita ci si può ritrovare. Io mi rimetto a quello che decide il Consiglio, se dovesse cambiare idea la cambieremo".

Inter e Napoli sono d'accordo?

"Ognuno avrà la sua visione".

Ma su questa decisione di aspettare ancora sono d'accordo?

"È inevitabile, è una scelta che spetta al Consiglio, che si è riunito lunedì scorso. Anche se non fossero d'accordo...", conclude con un sorriso.