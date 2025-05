È ufficialmente partita la caccia più serrata e agguerrita d'Europa: la caccia al biglietto per la finale di Champions League in programma per il 31 maggio all'Allianz Arena di Monaco, dove si sfideranno Paris Saint-Germain ed Inter. Appuntamento per il quale è partita la disperata ricerca dei tagliandi che apre ad un solito grandissimo rischio: il bagarinaggio. Il rischio che qualcuno sia disposto a spendere cifre folli servendosi di chi cerca di approfittare della situazione, rivendendo i ticket a prezzi maggiorati rispetto al prezzo d'acquisto, è altissimo. Motivo per il quale la UEFA si è espressa in maniera categorica in merito all'argomento: "La rivendita di biglietti è severamente vietata". Così fa sapere RMC Sport che dà le indicazioni fornite dalla Uefa stessa che alla Radio TV francese ha fatto sapere che "non è consentito rivendere biglietti intestati anche alla persona interessata".

All'ingresso dell'Allianz Arena saranno difatti disposti controlli d'identità, una tra le tante misure di sicurezza prese "al fine di prevenire violenze e atti criminali correlati alla presenza allo stadio, di far rispettare i divieti di accesso allo stadio, di separare i tifosi dalle squadre partecipanti alla partita e di impedire la rivendita non autorizzata dei biglietti, in particolare per impedire speculazioni sui prezzi dei biglietti e, di conseguenza, per impedire che tifosi e consumatori vengano tratti in inganno e paghino prezzi eccessivi, incompatibili con la struttura di prezzi equi stabilita per la partita. È nell'interesse di UEFA Events SA, dei suoi clienti e spettatori, nonché nell'interesse particolare della sicurezza degli spettatori, limitare adeguatamente la rivendita non autorizzata dei biglietti" come si legge.

