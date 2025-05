In attesa di scoprire quale sarà il suo futuro professionale, dunque il nuovo club dove approderà con Inter e Napoli presenti nella lunga lista, l'attaccante del Lille, Jonathan David ha messo nero su bianco l'addio al club francese. Attraverso un video pubblicato sul suo account Instagram, il venticinquenne canadese saluta il popolo Lillois e la squadra con i quali ha vissuto gli ultimi cinque anni della sua vita. Commosso il messaggio col quale i il canadese saluta i sostenitori dei Dogues, ringraziandoli per il supporto ricevuto in questi anni.

"Ho trascorso cinque stagioni meravigliose qui. Spero che con i miei gol e le mie esultanze sia riuscito a portarvi gioia, soprattutto nei due titoli vinti nel 2021 - dice l'attaccante nel video rivolgendosi ai suoi, ormai ex tifosi -. So che non ho avuto un inizio facile, ma mi siete sempre stati accanto, sostenendomi in tutti i momenti difficili. Dopo cinque stagioni, è giunto il momento di dirvi arrivederci. Vorrei ringraziare tutti i miei compagni di squadra, tutti i miei allenatori e tutti i membri dello staff con cui ho lavorato. Mi avete permesso di essere il giocatore che sono oggi".

David ha segnato 109 gol e fornito 30 assist in 231 partite in tutte le competizioni. È quindi il secondo miglior marcatore nella storia dei Dogues dietro André Strappe.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!