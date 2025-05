Andrea Adorante, attaccante della Juve Stabia con un passato nella Primavera interista, racconta a Cronache di spogliatoio della sua avventura in nerazzurro. "All'Inter mi allenavo con Icardi, era disumano. C'è una scena che mi è rimasta impressa in particolare. Si allenava spesso su stop e tiro da fuori area. I passaggi del mio allenatore erano delle bordate mai viste, difficilissime da stoppare. Lui invece la metteva giù con una naturalezza incredibile e diceva: 'Più forte, devi passarmela più forte'. Era impressionante vederlo giocare. Ho sempre cercato di ispirarmi a lui. Il modo in cui attaccava la porta, in cui calciava... L'ho studiato tanto. E' il giocatore che ammiro di più. Mi sento un attaccante da area di rigore e lavoro tantissimo sui movimenti o anche sui colpi di testa".

"Mi sono allenato con giocatori di un'altra categoria - aggiunge Adorante - Borja Valero, per esempio. Finché non lo vedi dal vivo quasi non ci credi a quanto sia forte. Penso che sia uno dei giocatori con più qualità che io abbia mai visto. In allenamento ti lasciava a bocca aperta. E non era nemmeno tra quelli che giocavano tutte le partite".