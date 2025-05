La Lega Serie A ha deciso: la penultima giornata di campionato vedrà scendere in campo 18 squadre su 20 nella serata di domenica 18 maggio, con calcio d’inizio fissato per le ore 20.45. Una decisione volta a preservare la regolarità del campionato, con le formazioni in lotta per i medesimi obiettivi che giocheranno in contemporanea; soltanto la gara tra Genoa e Atalanta verrà disputata in anticipo.

Per trovare l'ultima volta che un turno di Serie A aveva visto giocarsi nove partite in contemporanea, bisogna tornare indietro di 15 anni: era il novembre del 2010, per un turno infrasettimanale. Quella sera, l'Inter di Rafa Benitez fu fermata sull'1-1 dal Lecce con gol nel giro di tre minuti di Diego Milito e Ruben Olivera.