L'Inter prosegue il percorso di avvicinamento alla sfida di domenica sera, valevole per la 37^ giornata di campionato, contro la Lazio. Non ci sarà Lautaro Martinez, che sta lavorando alacremente per essere al top il prossimo 31 maggio, giorno della finale di Champions League. Assente oggi ad Appiano Gentile Denzel Dumfries che, come evidenziano i colleghi di Tuttomercatoweb, ha avuto un permesso per motivi personali.