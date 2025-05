Gianni Infantino, presidente FIFA, è stato protagonista di una chiacchierata informale con Richard Attias, fondatore e presidente dell'omonima Richard Attias and Associates e presidente del comitato esecutivo dell'FII Institute. Un dialogo che è cominciato con il numero uno del calcio mondiale che ha mostrato il pallone ufficiale del Mondiale per Club 2025, torneo nuovo di pacca che si disputerà negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio 2025: "Penso che ci troveremo di fronte a dieci anni entusiasmanti - ha detto proiettandosi al Mondiale 2034 che si disputerà in Arabia Saudita -. Già, in realtà, da quest'estate. E potete vedere cosa abbiamo qui: questo è il pallone ufficiale della Coppa del Mondo per Club FIFA, una nuova competizione che riunisce i migliori club al mondo".