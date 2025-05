"Diventerà un grande giocatore. Mi piace moltissimo. Ha qualità fantastiche e ampi margini di miglioramento. Stasera mi aspetto possa far male al Diavolo". Beppe Savoldi, grande attaccante italiano in tre diverse decadi con oltre 230 gol in carriera, parla così a Tuttosport di Santiago Castro, punta centrale argentina del Bologna più volte accostato all'Inter negli ultimi mesi in vista del prossimo mercato.