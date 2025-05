In vista del derby tra Barcellona ed Espanyol, la Gazzetta dello Sport ha raggiunto il difensore dei Pericos Marash Kumbulla che ha dipinto così lo spauracchio rappresentato dalla terribile linea offensiva dei blaugrana: "È un bel casino! La loro idea è quella di pressare subito e alto facendo tanta densità, la cosa offre parecchi spunti positivi ma aumenta i rischi di farsi beccare in profondità, come è successo con l’Inter o col Real Madrid negli ultimi giorni. L’Inter è una squadra molto matura e intelligente e ha saputo colpire nei momenti giusti. Però poi fanno 4-5 gol a tutti perché hanno giocatori fenomenali, quindi…”.