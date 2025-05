Vincere contro il Torino, dopo la conquista della finale di Champions League contro il Barcellona, e sperare in un passo falso del Napoli in casa con il Genoa. Missione compiuta. L'Inter di Inzaghi è tornata davvero in corsa per lo scudetto, portandosi a -1 dalla squadra di Conte quando all'appello mancano gli ultimi 180 minuti del campionato.

E questa volta DAZN, per il suo format Bordocam, ha intrecciato Torino-Inter e Napoli-Genoa, svelando come sempre curiosi retroscena dal rettangolo verde di gioco ma non solo.

Il primo riguarda Denzel Dumfries, entrato in campo ad inizio ripresa. Nel tunnel degli spogliatoi va in scena una mini riunione con il tattico Cecchi.

Il confronto tra Mario Cecchi e Dumfries mi ha ricordato io che provavo a dare indicazioni stradali a dei giapponesi per arrivare a Piazza Dante pic.twitter.com/BSfsj6UfHp — The Vrij (@ElTrattore) May 14, 2025

Poi è il turno di Zalewski che non risponde al giornalista di DAZN proprio perché cosciente di essere ripreso dalla telecamera.

Tocca poi al "Leone" Acerbi, caricato da Inzaghi prima del suo ingresso nel finale di partita. Il difensore nerazzurro è sceso in campo con le stesse scarpe di Inter-Barcellona, compresa quella bucata del gol del 3-3 diventato leggendario.

Ma non finisce qui. Inzaghi, prima dell'inizio della partita, ricorda a Bastoni e Bisseck di fare attenzione ai rinvii lunghi di Milinkovic-Savic. Ampio spazio anche al diluvio e alla gestione di La Penna tra fine primo tempo e inizio secondo tempo, mentre Asllani aveva deciso di concedere il rigore a Taremi. L'iraniano però ha preferito non calciarlo a causa della botta rimediata nello scontro con il portiere granata. Lo stesso Inzaghi accompagna Asllani durante la rincorsa e il tiro: "Sei forte Kri", le parole prima della corsa ed esultanza sotto la pioggia. L'Inter passa poi al 3-5-2 dopo gli ingressi in campo di Calhanoglu e Barella, mentre nel finale c'è da segnalare una piccola discussione tra Dumfries e Calhanoglu. Ci pensa poi Thuram a far tornare il sorriso all'olandese.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!