Dopo due giorni di stacco, oggi pomeriggio Inzaghi riabbraccerà i suoi giocatori e inizierà concretamente a preparare la partita con la Lazio. Tutto ribaltato rispetto a sette giorni fa: quello scudetto che sembrava ormai perdute, è tornato più che mai possibile. E ad Appiano si respira grande ottimismo in tal senso. L'ottimismo tipico di chi era dato sportivamente per morto e invece è risorto.

Qualcosa, dunque, cambierà anche nelle valutazioni per quanto riguarda la gestione della rosa? Secondo la Gazzetta dello Sport, è assai probabile che non si vedrà il turnover massiccio di Torino. Considerando che, ragionevolmente, l'ultima giornata sarà anticipata a metà della prossima settimana (giovedì 22?), i giorni tra Lazio e Como saranno appena 4. E allora Inzaghi dovrà capire bene come dosare le energie, perché poi il 31 ci sarà l'ultimo grande atto della Champions.

Domenica, dal 1', dovrebbe rivedersi Thuram assieme a Taremi. Tra i pali riecco Sommer, pilastro al pari di Acerbi. Con loro, dall'inizio, anche Barella e Calhanoglu. Poi uno tra Frattesi (quasi recuperato) e Zielinski. E con le alternative che hanno fornito ottime risposte, il tecnico adesso si sente coperto.