Rispondendo a una domanda relativa alle sue scelte di formazione in vista del derby tra Barcellona ed Espanyol, Hansi Flick ha preso le difese di Ronald Araujo, finito nel mirino della critica per la sua pessima prestazione da subentrato nella semifinale di ritorno di Champions League contro l'Inter: "Non mi piace quello che è successo con Ronald a Milano, proteggo sempre i miei giocatori - le parole del tecnico dei blaugrana in conferenza stampa -. Tutti commettiamo errori, è successo anche in quella partita. La vita è così. Tutti commettiamo errori, ma penso che sia anche una questione di rispetto. Bisogna proteggerlo. Tutti siamo stati in situazioni come questa, bisogna gestirle bene".