Dzeko o Lukaku? Questo - secondo il Corriere dello Sport - il grande dubbio di Inzaghi alla vigilia di Inter-Porto. Un dubbio che verrà risolto solo in prossimità del match con il Porto. Il bosniaco ha giocato tutta la partita contro l'Udinese, e questo potrebbe portare a credere che stasera sarà il belga a partire titolare con Lautaro, ma l'ex Roma resta una certezza e allora il testa a testa è sempre in bilico. "Curioso il ruolino di marcia nella fase a eliminazione diretta. Lukaku, infatti, ha accumulato soltanto 3 reti (tutte con il Manchester United) in 8 apparizioni. Quelle del bosniaco, invece, sono state 5 (in 14 gare), sempre e solo con la maglia della Roma, ma anche tutte concentrate nella cavalcata della stagione 2018/19 che portò la squadra giallorossa fino in semifinale. Da quando si è trasferito all’Inter, Dzeko è stato il bomber di Champions, con 6 reti in 13 partite. Mentre Big Rom, sempre in nerazzurro, è arrivato a quota 7 in soli 11 gettoni", si legge. Per il resto, Mkhitaryan e Darmian dovrebbero averla spuntata su Brozovic (ieri rimproverato dal preparatore) e Dumfries. Ieri, comunque, ha alternato anche Acerbi e De Vrij.