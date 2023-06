Alessandro Lucci, agente di Edin Dzeko, ieri è volato a Istanbul per chiudere la trattativa che porterà il suo assistito al Fenerbahçe. Il centravanti bosniaco, rivela il Corriere dello Sport, è stato convinto dal biennale da 5 milioni di euro a stagione messo sul tavolo dai turchi, un'offerta molto più generosa di quella avanzata dall'Inter per provare a convincerlo a rinnovare. Non sembra disposto a trasferirsi in Turchia, invece, Joaquin Correa, la cui situazione nell’attacco interista rimane aperta così come quella di Romelu Lukaku, sempre intenzionato a restare a Milano.

