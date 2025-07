Se nelle ultimissime ore a tornare alla ribalta è il nome di Hakan Calhanoglu, questa volta legato ad un eventuale trasferimento al Fenerbache, un altro nome che torna a far rumore è quello di Denzel Dumfries. Dalla Spagna parlano di nuova proposta di Jorge Mendes al Barcellona, dove "ci sarebbe stata una cena tra l’agente e la dirigenza catalana, con l’olandese (e Leao) tra gli argomenti di cui si è dibattuto a tavola" fa sapere il Corriere dello Sport.

La clausola di 25 milioni fino al prossimo 31 luglio rappresenta una ghiotta occasione che non lascia indifferente il Barça che, vorrebbe un terzino destro. Ma la priorità del tecnico blaugrana è l'esterno offensivo e allo stesso tempo i 25 milioni da versare in un'unica tranche (come previsto dalla clausola) creerebbe non pochi problemi al club catalano. "Potrebbero essere superati, invece, i consueti ostacoli per il tesseramento di nuovi giocatori, qualora venisse escluso Ter Stegen che rischia di essere operato a una spalla, rimanendo fuori per quattro mesi".