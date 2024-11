Un Correa totale quello ammirato ieri a Verona. L'intuizione di Inzaghi ha avuto successo e il Tucu ha trascinato l'Inter e un successo netto e rigenerante per l'ex Lazio. Gol, legni, assist: partita super dell'argentino, grande sorpresa delle scelte del tecnico piacentino. E Joaquin non ha tradito - come sottolinea il Corriere dello Sport -, ripagando la scelta del suo tecnico con il gol che ha sbloccato il match e poi propiziando con l’assist la prima rete di Thuram e quella di Bisseck.

"Prima dell’exploit di ieri Correa aveva giocato appena 38 minuti spalmati su tre presenza, ma chissà che adesso la stagione non possa sterzare in senso positivo, dando un’alternativa in più in maniera fissa a Inzaghi e più occasioni per rifiatare sia a Thuram sia a Lautaro. Anche se l’argentino non è inserito in lista Champions, trovare continuità sarebbe l’eredità più preziosa dopo questo debutto da titolare con i fiocchi", si legge.