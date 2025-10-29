Anche il Corriere dello Sport conferma: stavolta Chivu non opererà il solito turnover infrasettimanale. L'atmosfera ad Appiano, ieri, non era delle migliori a causa dell'incidente che ha coinvolto suo malgrado Martinez, ma il tecnico nerazzurro è stato comunque costretto a chiedere massima concentrazione alla squadra in vista del match contro la Frioentina.

Il dubbio principale riguarda il centrocampo, secondo il quotidiano romano: vista l’indisponibilità di Mkhitaryan, che rimarrà ai box per diverso tempo, il ballottaggio è tra Sucic e Zielinski, con il croato in vantaggio. Poi spazio a Esposito di fianco a capitan Lautaro, con Bonny pronto dalla panchina. Le rotazioni torneranno tra Verona e Kairat Almaty.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Esposito, Lautaro.