Anche il Corriere dello Sport vede Correa in vantaggio su Arnautovic per far coppia con Thuram domani sera contro l'Udinese a San Siro. Una grande occasione per l'argentino, mentre l'austriaco dovrebbe partire dal 1' in coppa col Milan mercoledì prossimo (sempre con il Tikus). E Taremi? Come sottolinea il quotidiano romano, fin qui l'iraniano è stato il mancato protagonista, la pubalgia negli ultimi mesi ha condizionato in negativo la sua stagione e l’Inter si aspetta un colpo di coda da qui alla fine per ottenere qualche risposta positiva sul suo conto dopo aver ritrovato la gioia del gol in nazionale (doppietta decisiva per l'accesso ai Mondiali).

Per il resto, pochi dubbi di formazione. In difesa Carlos Augusto è l’indiziato numero uno per rimpiazzare lo squalificato Bastoni. Assente Dumfries, che sta facendo solo terapie e ha ottenuto il permesso dal club di farle nei Paesi Bassi per guarire dalla distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Recuperati De Vrij e Zalewski.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Correa.