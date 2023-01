Entro il prossimo 30 giugno, l' Inter ha bisogno di una cessione importante. Quella di Denzel Dumfries , molto probabilmente, ma di recente l'olandese non è riuscito a giocare ai suoi livelli top e come scrive il Corriere dello Sport , "di questo passo la quotazione ideale rimane un miraggio, posto che il club vorrebbe ottenere almeno dai 50 milioni in su da un possibile addio all’esterno di Rotterdam".

I problemi al polpaccio rimediati ai Mondiali contro l'Argentina hanno "lasciato il segno più del previsto". Per ragioni fisiche, l'esterno fatica a entrare in forma in tempi brevi, "ma di certo le voci di mercato impattano anche a livello psicologico, soprattutto in una fase in cui il malumore monta a partire dai post dei tifosi sui social".

Sulle tracce del giocatore restano comunque alcuni club di Premier League, su tutti il Chelsea, che potrebbe tentare un assalto già a gennaio. Si è parlato anche del Bayern Monaco, ma attualmente il problema non è trovare acquirenti, quanto strappare una cifra sostanziosa.