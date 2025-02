Nando De Napoli, ex centrocampista italiano con diverse maglie (tra cui Napoli, Milan e la Nazionale) si racconta in un'intervista al Corriere della Sera in cui sottolinea il suo apprezzamento per un interista.

"Se vedo le partite in tv? Certo, stravedo per Barella che ha carattere e gioca bene. E poi guardo il Napoli di Conte che non molla mai e oggi può sognare lo scudetto. Il mio calcio però comincia e finisce sul divano di casa. Ho letto quello che ha detto il grande Angelo Peruzzi: vive a Blera e gli sembra il posto più bello del mondo".