Sarà un campionato molto particolare per la Serie A , nell'anno dei Mondiali in Qatar piazzati nel pieno dell'inverno italiano. Il calendario sarà compresso, ci si fermerà per la rassegna intercontinentale e poi si riprenderà nel nuovo anno. "In teoria bisognerebbe cercare di partire a razzo perché ci sono subito tante giornate prima della sosta delle Nazionali di fine settembre - dice a Tuttosport Gianni De Biasi -. Ma è tutto da vedere perché molto dipenderà dalla chimica che si innescherà".

Come spiega De Biasi, i giocatori convocati per il Mondiale "vorranno essere al top. Il Mondiale sarà un incentivo perché i nazionali vorranno mettersi in mostra agli occhi dei ct. Chi resterà in Italia potrà lavorare bene per migliorare la condizione, ma non avrà impegni ufficiali per quasi due mesi. Chi andrà in Qatar, invece, manterrà il ritmo partita, ma lo farà a un’altra latitudine con l’aria condizionata a palla 24 ore su 24, tra hotel e stadi. È una variabile da non trascurare".