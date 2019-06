Lunedì potrebbe essere un giorno significativo per l’operazione Barella. Lo sottolinea il Corriere dello Sport: "Sulla fumata bianca finale nessuno ha più dubbi, ma occorre comunque sistemare una serie di dettagli - si legge -. Completare l’opera, come già emerso, toccherà all’ad nerazzurro e al presidente rossoblu, Giulini, che guarda caso hanno un appuntamento in comune, vale a dire l’Assemblea di Lega, fissata appunto per lunedì prossimo. Prima, dopo, oppure durante qualche pausa, nella giornata, insomma, le occasioni non mancheranno per affrontarsi e confrontarsi".

