Si infrange agli ottavi di finale il sogno della Corea del Sud, che cade sotto i colpi del miglior Brasile di questo Mondiale. 4-1 il risultato finale in favore della formazione verdeoro, che vola ai quarti di finale dove se la vedrà con la Croazia di Ivan Brozovic. Carioca subito in gol con Vinicius Jr, poi Neymar su calcio di rigore chiude il match quando siamo appena al 12’. Alla mezz’ora a segno anche Richarlison, mentre Paquetà al 36’ archivia la pratica. Al 76’ arriva il gol della bandiera per i coreani con il subentrato Paik Seung-ho, marcatura che rende meno amara l’eliminazione al termine di un match comunque senza storia.