Il Camerun di André Onana potrà contare su un tifoso in più per gli imminenti Mondiali in Qatar: si tratta di Gianluigi Buffon, che non ha mai fatto mistero di aver intrapreso la carriera di portiere grazie al suo idolo Thomas N'Kono, storico estremo difensore dei Leoni Indomabili: "Quando non c'è l'Italia cerco di affezionarmi alle squadre in cui giocano i miei compagni o per le sfavorite per tradizione, quindi la mia squadra del cuore è il Camerun", ha detto a Rai Sport a margine della 'Partita della Pace'.