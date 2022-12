È un Zlatko Da lic su di giri quello che si presenta davanti ai giornalisti dopo il miracolo della Croazia di Marcelo Brozovic , volata in semifinale del Mondiale dopo aver sbattuto fuori il Brasile ai calci di rigore: "Ne avevamo bisogno, questa è la Croazia! Ho detto di non sottovalutarci mai: orgoglio, fede e patriottismo - sottolinea il ct -. Questa è la vittoria della nuova Croazia, tutti hanno dato il massimo, un grande saluto ai miei 'amici' che scrivono che questa non è la Croazia, ormai l'avete vista.

I miei giocatori non sono normali! Grazie anche a quei giocatori che non giocano, ma sono qui e contribuiscono. Siamo un Paese di circa tre milioni e mezzo di abitanti e per la seconda volta sotto la mia guida siamo in semifinale, ne sono orgoglioso".