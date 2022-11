Alla vigilia del match da dentro o fuori contro il Belgio, Mateo Kovacic, intervenuto in conferenza stampa insieme al ct Zlatko Dalic, si è soffermato in particolare sul suo ex compagno di squadra al Chelsea Romelu Lukaku, grande avversario domani: "Romelu è un top player, lo ha dimostrato, ha segnato tanti gol. Sarà difficile per noi, ma siamo pronti per sfidare un Belgio forte. Ci aspetta una partita difficile. Kevin de Bruyne è forse il miglior giocatore della Premier League da anni. Anche quando non ha la sua giornata, può sempre sorprendere con una mossa.