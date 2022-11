Il mix tra senatori e giovani è stata la chiave del successo dell'Argentina di Lionel Scaloni nell'ultima edizione della Copa America. Un esperimento felice, riuscito grazie al demiurgo Lionel Scaloni, che i tifosi dell'Albiceleste si augurano possa essere replicato sul palcoscenico planetario di Qatar 2022. Impresa decisamente più ardua, anche perché molti giocatori, tipo Lautaro Martinez, saranno al primo Mondiale in carriera, al contrario di Angel Di Maria che non vede per forza un limite in questa situazione: "I più esperti più che avere una responsabilità verso i meno esperti dovranno dar loro tranquillità - ha detto il Fideo a La Nacion -. Questi ragazzi hanno già vinto la Copa América, hanno già giocato tante partite con questa maglia. Quindi, non c'è nemmeno bisogno di parlare così tanto. Anzi, meglio: si tratta più di aiutarli, ma attenzione che anche loro aiutano noi. Giocano, provano, se perdono riprovano: non hanno paura. E questo è molto importante nella selezione".