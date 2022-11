Alla vigilia del match contro il Canada, Ivan Perisic si presenta in conferenza stampa spronando tutta la Nazionale della Croazia a fare un passo avanti rispetto al deludente pareggio contro il Marocco: "Dobbiamo dimostrare molto di più nella seconda e terza partita. In difesa siamo stati bravi contro il Marocco, ma in attacco non siamo stati i soliti e ci abbiamo lavorato su. Penso che vedrete una Croazia diversa, vera. Abbiamo altre due occasioni e basta. Ogni giocatore deve dare di più, dobbiamo fare il nostro gioco e attaccare". L'ex interista non vuole sbilanciarsi poi su un suo eventuale futuro coi Vatreni: "Il focus è sulla seconda partita, dopodiché andremo partita per partita, anno per anno, e vedremo. Il mio obiettivo è giocare il più a lungo possibile, ci lavoro ogni giorno".