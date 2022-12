Fra poco più di un'ora, allo stadio Al Janoub, Croazia e Giappone scenderanno in campo per la sfida che mette in palio un posto nei quarti di finale dei Mondiali in Qatar. Zlatko Dalic, ct dei Vatreni, conta come sempre sul contributo di Marcelo Brozovic, che non solo è titolare ma è anche scelto come uomo copertina di questa sfida da parte della Federcalcio croata.