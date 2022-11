Il Camerun si avvicina al Mondiale in Qatar facendosi imporre l'1-1 da Panama, capace nell'amichevole andata in scena al Mohammed Bin Zayed Stadium di Abu Dhabi di rimontare il risultato dopo l'iniziale svantaggio firmato da Eric Maxim Choupo-Moting, attaccante del Bayern Monaco, grazie a un gol del difensore dell'Anderlecht Michael Murillo. Un pari, dunque, per la squadra di Rigobert Song, che ovviamente ha scelto l'interista André Onana come guardiano della porta per l'intera partita.